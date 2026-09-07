AGENDA · Tiercé
L’api Week, Super U Tiercé, Tiercé
samedi 3 octobre 2026 · Super U Tiercé · Tiercé
Informations pratiques
L’api Week Samedi 3 octobre, 09h00 Super U Tiercé Maine-et-Loire
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-10-03T09:00:00+02:00 – 2026-10-03T18:00:00+02:00
Fin : 2026-10-03T09:00:00+02:00 – 2026-10-03T18:00:00+02:00
Venez rencontrer Marc Désor, apiculteur sur Tiercé et découvrir tous ces produits de la ruche.
Super U Tiercé 6 place Pierre de Coubertin 49125 Tiercé Tiercé 49125 Maine-et-Loire Pays de la Loire
DEGUSTATION DE MIELS
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