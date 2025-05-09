L’APICULTURE ET LA CULTURE DE LA CHÂTAIGNE Combes
L’APICULTURE ET LA CULTURE DE LA CHÂTAIGNE
Lamalou le vieux Combes Hérault
Sortie découverte à pied
Venez découvrir la culture de la châtaigne et du miel avec Muriel et Lilian Montserrat du Rucher des Arts à Combes
Marcheur moyen 5km aller/retour
Inscription à l’Office de Tourisme Grand Orb bureau de Lamalou les Bains, au 04 67 95 70 91.
Participation libre et consciente
Lamalou le vieux Combes 34240 Hérault Occitanie +33 4 67 95 70 91
English :
Discovery outing on foot
Discover the cultivation of chestnuts and honey with Muriel and Lilian Montserrat from the Rucher des Arts in Combes
Average walker: 5km round trip
Registration at the Office de Tourisme Grand Orb, Lamalou les Bains office, 04 67 95 70 91.
Free and conscious participation
German :
Entdeckungsausflug zu Fuß
Entdecken Sie die Kastanien- und Honigkultur mit Muriel und Lilian Montserrat vom Rucher des Arts in Combes
Durchschnittlicher Fußmarsch: 5 km hin und zurück
Anmeldung beim Office de Tourisme Grand Orb bureau de Lamalou les Bains, unter 04 67 95 70 91.
Freie und bewusste Teilnahme
Italiano :
Gita di scoperta a piedi
Venite a scoprire la coltivazione delle castagne e del miele con Muriel e Lilian Montserrat del Rucher des Arts di Combes
Camminata media: 5 km andata e ritorno
Per iscriversi, chiamare l’Office de Tourisme Grand Orb, ufficio di Lamalou les Bains, allo 04 67 95 70 91.
La partecipazione è gratuita e volontaria
Espanol :
Salida de descubrimiento a pie
Venga a descubrir el cultivo de la castaña y la miel con Muriel y Lilian Montserrat del Rucher des Arts de Combes
Recorrido medio: 5 km ida y vuelta
Para inscribirse, llame a la Office de Tourisme Grand Orb, oficina de Lamalou les Bains, al 04 67 95 70 91.
La participación es gratuita y voluntaria
