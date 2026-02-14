Lapin et Compagnie (5-7 ans), Halles centrales, Limoges

Lapin et Compagnie (5-7 ans) 7 et 14 avril Halles centrales Haute-Vienne

5 €

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-04-07T10:00:00+02:00 – 2026-04-07T11:30:00+02:00

Fin : 2026-04-14T10:00:00+02:00 – 2026-04-14T11:30:00+02:00

TROP CHOU LE LAPINOU !

Après avoir observé de drôles d’animaux, les enfants s’amuseront à décorer un lapin en porcelaine, avec l’Association Peanuts.

RENSEIGNEMENTS ET INSCRIPTIONS

Réservation et règlement obligatoires auprès de l’Office de Tourisme :

12 boulevard de Fleurus – Tél. : 05 55 34 46 87 – www.destination-limoges.com

UNE ANIMATION VILLE D’ART ET D’HISTOIRE

Limoges Ville d’art et d’histoire vous propose toute l’année des visites, ateliers et animations sur l’architecture et le patrimoine, pour tous les âges.

Prépare un bon festin pour les invités de Martin et réalise ensuite un joli lapin en céramique. #Villedartetdhistoire

© Peanuts