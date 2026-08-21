L’Api’week au Quart d’Heure Paysan, Le Quart d’Heure Paysan, Planfoy
mercredi 7 octobre 2026 · Le Quart d'Heure Paysan · Planfoy
Informations pratiques
L’Api’week au Quart d’Heure Paysan Mercredi 7 octobre, 09h00, 13h30 Le Quart d’Heure Paysan Loire
Entrée libre
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-10-07T09:00:00+02:00 – 2026-10-07T12:00:00+02:00
Fin : 2026-10-07T13:30:00+02:00 – 2026-10-07T16:30:00+02:00
Dégustation de miels et produits de la ruche
Découvrez les miels produits par votre apiculteur dans le parc du Pilat et ses environs.
Participez au quiz et tentez de gagner un coffret dégustation.
Concours de dessin pour les enfants avec des lots à la clé.
Le rayon miel est en fête !
Durant l’Api’week, du 2 au 11 octobre, profitez de remises sur l’ensemble des miels présents au magasin.
Miel en vrac
Venez avec vos pots vides pour les remplir de miel de montagne à tarif préférentiel
Le Quart d’Heure Paysan 441 Rte de Bourg Argental, 42660 Planfoy Planfoy 42660 Loire Auvergne-Rhône-Alpes [{« type »: « phone », « value »: « 04 77 93 38 53 »}]
Dégustation de miels et produits de la ruche