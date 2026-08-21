L’Api’week au Quart d’Heure Paysan, Le Quart d’Heure Paysan, Planfoy

Informations pratiques

L’Api’week au Quart d’Heure Paysan Mercredi 7 octobre, 09h00, 13h30 Le Quart d’Heure Paysan Loire

Entrée libre

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-10-07T09:00:00+02:00 – 2026-10-07T12:00:00+02:00

Fin : 2026-10-07T13:30:00+02:00 – 2026-10-07T16:30:00+02:00

Dégustation de miels et produits de la ruche

Découvrez les miels produits par votre apiculteur dans le parc du Pilat et ses environs.

Participez au quiz et tentez de gagner un coffret dégustation.

Concours de dessin pour les enfants avec des lots à la clé.

Le rayon miel est en fête !

Durant l’Api’week, du 2 au 11 octobre, profitez de remises sur l’ensemble des miels présents au magasin.

Miel en vrac

Venez avec vos pots vides pour les remplir de miel de montagne à tarif préférentiel

Le Quart d’Heure Paysan 441 Rte de Bourg Argental, 42660 Planfoy Planfoy 42660 Loire Auvergne-Rhône-Alpes [{« type »: « phone », « value »: « 04 77 93 38 53 »}]

Dégustation de miels et produits de la ruche