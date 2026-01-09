L’apocalypse se dévoile présentation d’un ouvrage rare Bourges

L’apocalypse se dévoile présentation d’un ouvrage rare

À l’occasion de son retour à Bourges après plusieurs mois de restauration, découvrez ou redécouvrez cette œuvre majeure du XVe siècle d’Albrecht Dürer. Considéré comme le premier livre d’artiste de l’histoire, publié en 1498, l’ouvrage contient 15 illustrations gravées sur bois, une technique que le jeune Allemand maîtrise avec brio. Une révolution artistique et un succès international qui a marqué l’histoire du livre imprimé. .

English :

On the occasion of its return to Bourges after several months of restoration, discover or rediscover this major 15th-century work by Albrecht Dürer.

