L’Apothicairerie royale se dévoile Musée municipal Ducastel-Vera- Apothicairerie Royale Saint-Germain-en-Laye

L’Apothicairerie royale se dévoile Musée municipal Ducastel-Vera- Apothicairerie Royale Saint-Germain-en-Laye samedi 20 septembre 2025.

L’Apothicairerie royale se dévoile 20 et 21 septembre Musée municipal Ducastel-Vera- Apothicairerie Royale Yvelines

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-09-20T11:00:00 – 2025-09-20T12:00:00

Fin : 2025-09-21T15:00:00 – 2025-09-21T16:00:00

L’Apothicairerie royale comme vous ne l’avez jamais vue ! Et pour cause, la petite pièce ne peut pas accueillir les groupes. Approchez au plus près des trésors qu’elle renferme grâce à la visite virtuelle avec un médiateur, avant de retrouver la réalité de l’un des trésors du patrimoine saint-germanois. La visite est agrémentée d’un atelier olfactif autour des plantes médicinales.

Musée municipal Ducastel-Vera- Apothicairerie Royale 3 rue Henri-IV 78100 Saint-Germain-en-Laye Saint-Germain-en-Laye 78100 Saint-Germain-en-Laye Yvelines Île-de-France 01 30 87 20 75 https://culture.saintgermainenlaye.fr/1680/apothicairerie-royale.htm [{« type »: « link », « value »: « https://billetterie-culture.saintgermainenlaye.fr/detail-activite/jep-2025-apothicairerie »}, {« lastProcessedAt »: « 2025-08-25T09:13:04.113Z », « data »: [{« eventDuration »: « 60 », « bookingContact »: « musee.municipal@saintgermainenlaye.fr », « response »: {« passId »: 341006027, « isPending »: false, « addressId »: 24806}, « venueId »: 151931, « description »: « Lu2019Apothicairerie royale comme vous ne lu2019avez jamais vue ! Et pour cause, la petite piu00e8ce ne peut pas accueillir les groupes. Approchez au plus pru00e8s des tru00e9sors quu2019elle renferme gru00e2ce u00e0 la visite virtuelle avec un mu00e9diateur, avant de retrouver la ru00e9alitu00e9 de lu2019un des tru00e9sors du patrimoine saint-germanois. La visite est agru00e9mentu00e9e du2019un atelier olfactif autour des plantes mu00e9dicinales. », « category »: « VISITE_GUIDEE », « operation »: « create », « appliedAt »: « 2025-08-25T09:13:03.587Z », « duo »: true}, {« priceCategories »: [{« price »: 0, « label »: « Tarif unique », « id »: 0}], « response »: {« priceCategories »: [{« passId »: 1717625, « id »: 0}]}, « operation »: « create », « appliedAt »: « 2025-08-25T09:13:03.705Z »}, {« response »: {« dates »: [{« passId »: 384592553, « id »: 1}, {« passId »: 384592554, « id »: 2}, {« passId »: 384592555, « id »: 3}, {« passId »: 384592556, « id »: 4}]}, « dates »: [{« quantity »: 4, « priceCategoryId »: 0, « timingId »: 1758358800000, « id »: 1}, {« quantity »: 4, « priceCategoryId »: 0, « timingId »: 1758373200000, « id »: 2}, {« quantity »: 4, « priceCategoryId »: 0, « timingId »: 1758445200000, « id »: 3}, {« quantity »: 4, « priceCategoryId »: 0, « timingId »: 1758459600000, « id »: 4}], « operation »: « create », « appliedAt »: « 2025-08-25T09:13:04.112Z »}], « service »: « passCulture », « type »: « link », « value »: « https://passculture.app/offre/341006027 »}] Avec ses boiseries d’origine, ses plus de deux cent trente pièces de céramique du XVIIe et du XVIIIe siècle, ses verreries, instruments de mesure et sculptures, l’Apothicairerie est un témoignage vivant de l’Hôpital général royal édifié par Louis XIV en 1681 et de la Charité fondée par la reine Marie-Thérèse dix ans plus tôt. Déplacée au XIXe siècle dans l’hôpital nouvellement bâti, elle a été ensuite donnée à la Ville de Saint-Germain-en-Laye. Elle occupe aujourd’hui l’une des salles de la Villa Eugénie-Désoyer.

L’Apothicairerie royale est classée au titre des Monuments historiques. Visite sur réservation uniquement. Pas de visite libre.

Visite commentée

© Saint-Germain-en-Laye, Musée municipal Ducastel-Vera. CI. P. Baudrier