L’Apothicairerie royale se dévoile Villa Eugénie Desoyer Saint-Germain-en-Laye

L’Apothicairerie royale se dévoile Villa Eugénie Desoyer Saint-Germain-en-Laye samedi 20 septembre 2025.

L’Apothicairerie royale se dévoile 20 et 21 septembre Villa Eugénie Desoyer Yvelines

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-09-20T11:00:00 – 2025-09-20T12:00:00

Fin : 2025-09-21T15:00:00 – 2025-09-21T16:00:00

Conservée dans l’ancien bâtiment du Musée, l’Apothicairerie ne se dévoile qu’à de rares occasions. Sa collection de pots en faïence ornés de motifs bleus, de bocaux en verre et de boîtes à plantes médicinales décorées à la main est installée dans les boiseries d’origine époque Louis XV. Issus de l’Hôtel-Dieu de la Charité et de l’Hôpital général fondés à Saint-Germain-en-Laye au XVIIe siècle, les objets évoquent la médecine des XVIIe et XVIIIe siècles. Un test olfactif et gustatif attend les plus curieux.

Villa Eugénie Desoyer 3 rue Henri IV 78100 Saint-Germain-en-Laye Saint-Germain-en-Laye 78100 Yvelines Île-de-France [{« type »: « link », « value »: « https://billetterie-culture.saintgermainenlaye.fr/ »}] La Villa Eugénie Desoyer, anciennement Bâtiment Henri IV, est un ancien hôtel particulier légué en 1929 à la Ville par le couple Camille-Léon Désoyer (1844-1919) et Eugénie-Cécile Désoyer (1854-1944). Fermé depuis janvier 2017 pour d’importants travaux de rénovation, il est inauguré le 30 mai 2018. Ce bâtiment accueille maintenant l’Office du Tourisme Intercommunal, le café des arts, l’apothicairerie royale et le club Louis-XVI.

Visite commentée de l’’Apothicairerie royale

© Saint-Germain-en-Laye, Musée municipal Ducastel-Vera. CI.L Baudrier, décembre 2018.