L’appart du futur Micro-Folie Guéret Espace Fayolle Guéret
L’appart du futur Micro-Folie Guéret Espace Fayolle Guéret mardi 7 avril 2026.
L’appart du futur
Micro-Folie Guéret Espace Fayolle 6 Avenue Fayolle Guéret Creuse
Tarif : 0 – 0 – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-07
fin : 2026-04-07
Date(s) :
2026-04-07
Diffusion de la série documentaire d’Arte L’appart du futur . Cette fois, c’est en ville que Corentin de Chatelperron et Caroline Pultz poursuivent leurs expériences écologiques. En plein cœur du Grand Paris, ils ont imaginé un logement low-tech, où, de l’isolation aux WC, tout est pensé pour limiter au maximum les émissions de CO2 et l’utilisation des ressources. Tout en restant confortable et accessible. Une nouvelle façon d’habiter la ville…
8 épisodes de 12 minutes.
Ce mardi 07 avril nous diffuserons les 4 premiers épisodes. .
Micro-Folie Guéret Espace Fayolle 6 Avenue Fayolle Guéret 23000 Creuse Nouvelle-Aquitaine +33 6 25 45 89 11 microfoliegueret@gmail.com
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English : L’appart du futur
L’événement L’appart du futur Guéret a été mis à jour le 2026-03-26 par OT Grand Guéret
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