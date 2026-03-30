L’appart du futur Micro-Folie Guéret Espace Fayolle Guéret

L’appart du futur

Micro-Folie Guéret Espace Fayolle 6 Avenue Fayolle Guéret Creuse

Tarif : 0 – 0 – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-07

fin : 2026-04-07

Date(s) :

2026-04-07

Diffusion de la série documentaire d’Arte L’appart du futur . Cette fois, c’est en ville que Corentin de Chatelperron et Caroline Pultz poursuivent leurs expériences écologiques. En plein cœur du Grand Paris, ils ont imaginé un logement low-tech, où, de l’isolation aux WC, tout est pensé pour limiter au maximum les émissions de CO2 et l’utilisation des ressources. Tout en restant confortable et accessible. Une nouvelle façon d’habiter la ville…

8 épisodes de 12 minutes.

Ce mardi 07 avril nous diffuserons les 4 premiers épisodes. .

Micro-Folie Guéret Espace Fayolle 6 Avenue Fayolle Guéret 23000 Creuse Nouvelle-Aquitaine +33 6 25 45 89 11 microfoliegueret@gmail.com

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English : L’appart du futur

L’événement L’appart du futur Guéret a été mis à jour le 2026-03-26 par OT Grand Guéret