L’appart Art Scène Théâtre Pau

L’appart
Art Scène Théâtre 9 Rue Pasteur Pau Pyrénées-Atlantiques
Tarif : 15 – 15 – 15 EUR
Tarif réduit
Début : 2026-03-07
fin : 2026-03-07
2026-03-07
Comédie Durée 90 mn A partir de 12 ans
Malik et Asta occupent illégalement l’appartement de Jeanne Audrey et Marie Laurence Figeac. Quand ces deux dernières reviennent inopinément chez elles, elles découvrent l’occupation et rien ne va plus…
Cette pièce est drôle et féroce en même temps. Elle parle de racisme, de vivre ensemble, de préjugés… Le rire pousse toujours à la réflexion.
Cruellement d’actualité, cette pièce est à voir pour briser les lieux communs donnés par l’humeur du moment. .
Art Scène Théâtre 9 Rue Pasteur Pau 64000 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 00 09 49 contact@lartscene.fr
