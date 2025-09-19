L’appartement de Dunkerque : découverte d’un nouveau type de logement B!B de Dunkerque Dunkerque

L’appartement de Dunkerque : découverte d’un nouveau type de logement 19 et 20 septembre B!B de Dunkerque Nord

Entrée libre

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-09-19T12:00:00 – 2025-09-19T19:00:00

Fin : 2025-09-20T10:00:00 – 2025-09-20T18:00:00

Si la première pierre est posée place Jean Bart le 4 septembre 1949, c’est bien l’îlot de Sainte-Barbe sud qui sort de terre le premier. Les immeubles sont révolutionnaires d’un point de vue architectural : toits terrasses, porches ornés de sculptures, le tout pimenté d’écrins de verdure en coeur d’îlot.

Dunkerque devient un laboratoire d’expérimentations.

Exposition accompagnée de la projection d’archives audiovisuelles du CMUA de Dunkerque.

B!B de Dunkerque 2 rue Benjamin Morel 59140 Dunkerque Dunkerque 59140 Nord Hauts-de-France 03 28 28 22 70 https://www.lesbalises.fr https://www.facebook.com/bib.dunkerque;https://www.instagram.com/bib_dunkerque

