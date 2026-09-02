UNIDIVERSLE MÉDIAVERS CULTUREL
AGENDA · Châtellerault

L’Appel de la forêt Le Nouveau Théâtre Châtellerault

mardi 24 novembre 2026 · Le Nouveau Théâtre · Châtellerault

L’Appel de la forêt Le Nouveau Théâtre Châtellerault

Informations pratiques

Début
mardi 24 novembre 2026
Fin
mardi 24 novembre 2026
Heure de début
20:00:00
Lieu
Le Nouveau Théâtre
Adresse
21 rue Chanoine de Villeneuve
Ville
86100 Châtellerault
Département
Vienne
Tarif

Châtellerault

L’Appel de la forêt

Le Nouveau Théâtre 21 rue Chanoine de Villeneuve Châtellerault Vienne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-11-24 20:00:00
fin : 2026-11-24 21:30:00

Date(s) :
2026-11-24

  .

Le Nouveau Théâtre 21 rue Chanoine de Villeneuve Châtellerault 86100 Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 5 49 85 46 54  billetterie@3t-chatellerault.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : L’Appel de la forêt

L’événement L’Appel de la forêt Châtellerault a été mis à jour le 2026-09-02 par Agence Départementale du Tourisme de la Vienne

À voir aussi à Châtellerault (Vienne)