L'appel du 18 juin L'Église, rue de Saint-Laurent, 35700 Rennes Rennes 18 juin – 27 juillet Entrée libre

Hsia-Fei Chang est une artiste contemporaine taïwanaise installée à Paris depuis 20 ans, dont la pratique inclut performance, installation, photographie, vidéo, écriture, etc.

depuis 20 ans, dont la pratique inclut performance, installation, photographie,vidéo, écriture, etc. Avec son travail, elle explore les stéréotypes culturels et de genres dans le monde globalisé, en jouant notamment avec l’image de la belle jeune femme asiatique réifiée, dévolue au divertissement d’autrui.

Exposition ouverte le mercredi de 14h à 18h et le samedi et dimanche de 14h à 19h

Vernissage de l’exposition le 19 juin à partir de 17h30

L’artiste Hsia-Fei Chang se met à nue pour une

séance de modèle vivant, venez croquer l’artiste

et faire partie de l’exposition.

Sessions de travail

les 18 et 19 juin.

Informations et inscriptions :

[mailto:[noirbrillant.asso@gmail.com](mailto:noirbrillant.asso@gmail.com)](mailto:[noirbrillant.asso@gmail.com](mailto:noirbrillant.asso@gmail.com))[noirbrillant.asso@gmail.com](mailto:noirbrillant.asso@gmail.com)

Gratuit

Début : 2025-06-18T14:00:00.000+02:00

Fin : 2025-07-27T19:00:00.000+02:00

rue de saint Laurent rennes Maurepas – Patton Rennes 35700 Ille-et-Vilaine