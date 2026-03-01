L’appel du sauvage Le Faouët

L’appel du sauvage

LIEU-DIT MOULIN NEUF Le Faouët Morbihan

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-28 14:30:00

fin : 2026-03-28 16:30:00

Date(s) :

2026-03-28

Dans le cadre de l’événement “Scorff au naturel”, organisé par Lorient Agglomération, en immersion dans la forêt de Pont-Calleck, cette balade vous invite à découvrir les essences d’arbres, décrypter leurs histoires, identifier les empreintes et indices de la présence de la faune sauvage et suivre leurs traces. Entre bord de rivière et forêt, avec une animatrice nature, menez l’enquête pour mieux appréhender le monde incroyable qui nous entoure. .

LIEU-DIT MOULIN NEUF Le Faouët 56540 Morbihan Bretagne +33 2 97 28 26 31

