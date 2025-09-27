L’Appel, une invocation incarnée Chatou

6 avenue des Tilleuls Chatou Yvelines

Tarif : – – 30 EUR

Jeune adulte (18-25 ans)

Le Musée d’Art et de Culture Soufi MTO est fier de présenter L’Appel, une invocation incarnée, une performance de Flamenco par Paula Valero Comín avec Paula Comitré et Rocío Luna à l’occasion de son premier anniversaire.

6 avenue des Tilleuls Chatou 78400 Yvelines Île-de-France +33 1 84 75 36 30 contact@macsmto.fr

English :

The MTO Museum of Sufi Art and Culture is proud to present L’Appel, une invocation incarnée, a Flamenco performance by Paula Valero Comín with Paula Comitré and Rocío Luna to mark its first anniversary.

German :

Das Museum für Sufi-Kunst und -Kultur MTO ist stolz darauf, anlässlich seines einjährigen Bestehens L’Appel, une invocation incarnée, eine Flamenco-Performance von Paula Valero Comín mit Paula Comitré und Rocío Luna, zu präsentieren.

Italiano :

Il Museo di Arte e Cultura Sufi MTO è orgoglioso di presentare The Call, an embodied invocation, una performance di flamenco di Paula Valero Comín con Paula Comitré e Rocío Luna in occasione del suo primo anniversario.

Espanol :

El Museo de Arte y Cultura Sufí MTO se enorgullece de presentar La llamada, una invocación encarnada, un espectáculo flamenco de Paula Valero Comín con Paula Comitré y Rocío Luna para conmemorar su primer aniversario.

L’événement L’Appel, une invocation incarnée Chatou a été mis à jour le 2025-09-19 par Office de Tourisme Intercommunal de Saint Germain Boucles de Seine