L’Appel, une invocation incarnée Chatou
L’Appel, une invocation incarnée Chatou samedi 27 septembre 2025.
L’Appel, une invocation incarnée
6 avenue des Tilleuls Chatou Yvelines
Tarif : – – 30 EUR
Jeune adulte (18-25 ans)
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-09-27
fin : 2025-09-27
Date(s) :
2025-09-27
Le Musée d’Art et de Culture Soufi MTO est fier de présenter L’Appel, une invocation incarnée, une performance de Flamenco par Paula Valero Comín avec Paula Comitré et Rocío Luna à l’occasion de son premier anniversaire.
.
6 avenue des Tilleuls Chatou 78400 Yvelines Île-de-France +33 1 84 75 36 30 contact@macsmto.fr
English :
The MTO Museum of Sufi Art and Culture is proud to present L’Appel, une invocation incarnée, a Flamenco performance by Paula Valero Comín with Paula Comitré and Rocío Luna to mark its first anniversary.
German :
Das Museum für Sufi-Kunst und -Kultur MTO ist stolz darauf, anlässlich seines einjährigen Bestehens L’Appel, une invocation incarnée, eine Flamenco-Performance von Paula Valero Comín mit Paula Comitré und Rocío Luna, zu präsentieren.
Italiano :
Il Museo di Arte e Cultura Sufi MTO è orgoglioso di presentare The Call, an embodied invocation, una performance di flamenco di Paula Valero Comín con Paula Comitré e Rocío Luna in occasione del suo primo anniversario.
Espanol :
El Museo de Arte y Cultura Sufí MTO se enorgullece de presentar La llamada, una invocación encarnada, un espectáculo flamenco de Paula Valero Comín con Paula Comitré y Rocío Luna para conmemorar su primer aniversario.
L’événement L’Appel, une invocation incarnée Chatou a été mis à jour le 2025-09-19 par Office de Tourisme Intercommunal de Saint Germain Boucles de Seine