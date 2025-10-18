L’apprenti chocolatier L’Atelier du chocolat Rouen

L'Atelier du chocolat 111 Rue des Carmes Rouen Seine-Maritime

Début : 2025-10-18 11:00:00

fin : 2025-11-01 12:00:00

2025-10-18 2025-10-25 2025-11-01 2026-02-07 2026-03-14

Un atelier fort en cacao pour les enfants !

Découvrir l’histoire du chocolat, déguster quelques créations et plonger les mains dans le chocolat.

Fondé par la famille Andrieu en 1951, L’Atelier du Chocolat, c’est avant tout le savoir-faire artisanal français au service du goût et de la créativité.

Une présentation sur l’histoire du chocolat suivi d’un atelier réalisé à base de chocolat au lait pour confectionner des fritures à décorer avec amandes, noisettes, sucre de framboise, orange …

Chaque enfant repart avec sa propre production à croquer ensuite en famille ! (environ 500 grammes de chocolat d’une valeur de 35 €)

Durée 1h

Enfants de 7 à 11 ans (les parents accompagnants ne restent pas durant l’atelier)

Différents ateliers sont mis en place au long de l’année

Halloween samedis 18 et 25 octobre de 11h à 12h

Saint-Valentin samedi 7 février de 11h à 12h

Pâques samedi 14 mars de 11h à 12h .

L’Atelier du chocolat 111 Rue des Carmes Rouen 76000 Seine-Maritime Normandie +33 2 32 08 32 40 accueil@rouentourisme.com

