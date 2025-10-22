» L’apprenti sorcier et le sort des émotions » Cailleville
281 rue Sainte Gertrude Cailleville Seine-Maritime
Début : 2025-10-22 16:00:00
fin : 2025-10-22
2025-10-22
Ateliers où les enfants et adolescents découvriront des outils pratiques pour comprendre leurs émotions et cultiver un état de calme intérieur. A travers des exercices ludiques, ils apprendront à mieux gérer leurs ressentis et à s’apaiser en toute sérénité.
Pour les enfants de 11 à 17 ans.
Réservation obligatoire 15€
Séance à 16h .
+33 6 75 01 10 57 stephanie.deman.sophrologue@gmail.com
