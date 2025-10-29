» L’apprenti sorcier et le sort des émotions » Cailleville

281 rue Sainte Gertrude Cailleville Seine-Maritime

2025-10-29 10:00:00

fin : 2025-10-29

2025-10-29

Ateliers où les enfants et adolescents découvriront des outils pratiques pour comprendre leurs émotions et cultiver un état de calme intérieur. A travers des exercices ludiques, ils apprendront à mieux gérer leurs ressentis et à s’apaiser en toute sérénité.

Pour les enfants de 3 à 5 ans.

Réservation obligatoire 15€

Séance à 10h .

+33 6 75 01 10 57 stephanie.deman.sophrologue@gmail.com

