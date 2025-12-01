L’approche du monde critique Lavoir Moderne Parisien Paris

Découvrez “L’Approche du Moment Critique”, un spectacle à ne pas rater.

Observons des gens désespérés. Observons-les penser à la mort, observons les hésiter sur la voie à suivre, observons-les au moment des choix, des fantasmes, des excès. Observons-les à la limite du basculement. Et surtout, observons-les à la limite du ridicule.

Quelle meilleure position, pour observer, que la position retranchée du conteur à moitié sérieux, à moitié goguenard et à moitié ironique ? Ce pourrait être un duo d’enquêteurs ou un duo de clowns (un duo de clowns enquêteurs ?), ils regardent se dérouler devant eux ces deux histoires et les commentent. Ils les racontent comme des enfants racontent une histoire et se prennent à leur jeu.

Nous approchons le moment critique, le moment où l’humain se fissure. Ce n’est pas l’histoire d’un haut fait quelconque. Ce n’est que l’histoire d’humains perdus, qui approchent, qui approchent…

Compagnie Requin-baleine

Écriture et mise en scène par Alexandre Horréard, avec Leah Lapiower et Alexandre Horréard.

Assistez à « L’Approche du moment critique », un spectacle de théâtre captivant présenté par la Compagnie Requin-baleine. Du 10 au 14 décembre 2025, plongez dans l’univers d’Alexandre Horréard et Leah Lapiower au Lavoir Moderne Parisien, 35 rue Léon, Paris.

Du mercredi 10 décembre 2025 au dimanche 14 décembre 2025 :

dimanche

de 15h00 à 16h00

mercredi, jeudi, vendredi, samedi

de 19h00 à 20h00

payant

Tarif plein : 22€

Tarif réduit : 15€

Tarif – de 26 ans : 10€

Tarif de groupe, à partir de 10 personnes : 10€

Pour bénéficier des tarifs réduits, vous devez impérativement présenter un justificatif valide.

Public jeunes et adultes. A partir de 12 ans.

Lavoir Moderne Parisien 35 rue Léon 75018 Paris