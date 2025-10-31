L’APREM QUI FAIT BOO! À RESTANQUE Montpellier

L'APREM QUI FAIT BOO! À RESTANQUE Montpellier vendredi 31 octobre 2025.

3 Rue du Lantissargues Montpellier Hérault

Tarif : 5 – 5 – 5 EUR

Début : 2025-10-31

fin : 2025-10-31

2025-10-31

RESTANQUE FÊTE HALLOWEEN

L’après-midi du vendredi 31 octobre sera dédiée aux enfants et à Halloween!

L’artiste Lucky Lucien animera un atelier parent/enfant de fabrication de masques en papier de 14h à 16h

Un moment créatif et festif où les enfants fabriquent leurs propres masques en papier pour Halloween ! À partir de papiers colorés, de textures variées, de colle et de découpes, chacun donne vie à un personnage effrayant ou rigolo. Un atelier ludique pour stimuler l’imagination, la motricité fine… et repartir fièrement avec son masque.

Le collectif Artform ambiancera le patio avec une boom spéciale Halloween pour les enfants, de 17h à 19h

Des sons connus par les enfants (et les parents…) pour les faire bouger, se dépenser et rigoler dans une ambiance festive et bienveillante!

Gratuit .

3 Rue du Lantissargues Montpellier 34000 Hérault Occitanie +33 4 67 20 97 36 contactrestanque@gmail.com

English :

RESTANQUE CELEBRATES HALLOWEEN

The afternoon of Friday, October 31 will be dedicated to children and Halloween!

Artist Lucky Lucien will lead a parent/child paper mask workshop from 2 to 4 p.m

German :

RESTANQUE FEIERT HALLOWEEN

Am Freitag, dem 31. Oktober, wird der Nachmittag den Kindern und Halloween gewidmet sein!

Der Künstler Lucky Lucien wird von 14:00 bis 16:00 Uhr einen Workshop für Eltern und Kinder zur Herstellung von Papiermasken anbieten

Italiano :

IL RESTANQUE FESTEGGIA HALLOWEEN

Il pomeriggio di venerdì 31 ottobre sarà dedicato ai bambini e ad Halloween!

L’artista Lucky Lucien condurrà un laboratorio di creazione di maschere di carta per genitori e bambini dalle 14.00 alle 16.00

Espanol :

RESTANQUE CELEBRA HALLOWEEN

La tarde del viernes 31 de octubre estará dedicada a los niños y a Halloween

El artista Lucky Lucien impartirá un taller de creación de máscaras de papel para padres e hijos de 14:00 a 16:00

