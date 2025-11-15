L’Aprem’Lecture Moriville

L’Aprem’Lecture

6 Grande rue Moriville Vosges

Tarif : – – EUR

0

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi Samedi 2025-11-15 14:30:00

fin : 2025-11-15 17:00:00

Date(s) :

2025-11-15

L’aprem’Lecture au Café Mori’Vie 6 Grande rue à Moriville

Les histoires n’attendent que vous pour être écoutées !

14h30 à 15h45 jouer autour des mots par un atelier écriture avec l’auteure Julia Billet

Adapté aux adolescents et adultes

Inscription obligatoire (jauge limitée)

16h à 17h lecture à haute-voix de livres jeunesse de l’auteur Julia Billet

Adaptée aux enfants

Présentation des Editions du Pourquoi pas

Ventes de livres et dédicaces

Rencontre littéraire organisée en partenariat avec Lire et faire lire, les Editions du pourquoi pas, la commune de Moriville et le Café Mori’Vie.Tout public

0 .

6 Grande rue Moriville 88330 Vosges Grand Est +33 3 29 69 64 69

English :

L?aprem?Lecture at Café Mori?Vie ? 6 Grande rue in Moriville

Stories waiting to be heard!

2:30 pm to 3:45 pm: play with words in a writing workshop with author Julia Billet

Suitable for teenagers and adults

Registration required (limited capacity)

4pm to 5pm: read aloud children?s books by author Julia Billet

Suitable for children

Presentation of Editions du Pourquoi pas

Book sales and signings

Literary event organized in partnership with Lire et faire lire, Editions du pourquoi pas, the Moriville commune and Café Mori?Vie.

German :

L’aprem?Lecture im Café Mori?Vie ? 6 Grande rue in Moriville

Die Geschichten warten nur darauf, von Ihnen gehört zu werden!

14:30 bis 15:45 Uhr: Spielen Sie um die Wörter herum bei einem Schreibworkshop mit der Autorin Julia Billet

Geeignet für Jugendliche und Erwachsene

Anmeldung erforderlich (begrenzte Teilnehmerzahl)

16.00 bis 17.00 Uhr: Vorlesen von Jugendbüchern der Autorin Julia Billet

Geeignet für Kinder

Vorstellung des Verlags Editions du Pourquoi pas

Buchverkauf und Signierstunden

Literarisches Treffen, das in Partnerschaft mit Lire et faire lire, den Editions du pourquoi pas, der Gemeinde Moriville und dem Café Mori?Vie organisiert wird.

Italiano :

L’incontro al Café Morié Vie, 6 Grande rue a Moriville

Le storie aspettano di essere ascoltate!

dalle 14.30 alle 15.45: un laboratorio di scrittura con l’autrice Julia Billet per giocare con le parole

Adatto a ragazzi e adulti

Iscrizione obbligatoria (capacità limitata)

dalle 16.00 alle 17.00: lettura ad alta voce di libri per bambini con l’autrice Julia Billet

Adatto ai bambini

Presentazione delle Edizioni Pourquoi pas

Vendita e firma dei libri

Evento letterario organizzato in collaborazione con Lire et faire lire, Editions du pourquoi pas, Comune di Moriville e Café Mori?Vie.

Espanol :

Conferencia en el Café Mori Vie, 6 Grande rue de Moriville

¡Las historias esperan ser escuchadas!

de 14.30 a 15.45 h: juegue con las palabras en un taller de escritura con la escritora Julia Billet

Adecuado para adolescentes y adultos

Inscripción obligatoria (aforo limitado)

de 16:00 a 17:00 h: lectura en voz alta de libros infantiles por la autora Julia Billet

Adecuado para niños

Presentación de Editions du Pourquoi pas

Venta de libros y firma de ejemplares

Evento literario organizado en colaboración con Lire et faire lire, Editions du pourquoi pas, el ayuntamiento de Moriville y el Café Mori?Vie.

L’événement L’Aprem’Lecture Moriville a été mis à jour le 2025-11-06 par OT EPINAL ET SA REGION