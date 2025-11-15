L’Aprem’Lecture Moriville
L’Aprem’Lecture Moriville samedi 15 novembre 2025.
L’Aprem’Lecture
6 Grande rue Moriville Vosges
Début : Samedi Samedi 2025-11-15 14:30:00
fin : 2025-11-15 17:00:00
2025-11-15
L’aprem’Lecture au Café Mori’Vie 6 Grande rue à Moriville
Les histoires n’attendent que vous pour être écoutées !
14h30 à 15h45 jouer autour des mots par un atelier écriture avec l’auteure Julia Billet
Adapté aux adolescents et adultes
Inscription obligatoire (jauge limitée)
16h à 17h lecture à haute-voix de livres jeunesse de l’auteur Julia Billet
Adaptée aux enfants
Présentation des Editions du Pourquoi pas
Ventes de livres et dédicaces
Rencontre littéraire organisée en partenariat avec Lire et faire lire, les Editions du pourquoi pas, la commune de Moriville et le Café Mori’Vie.Tout public
6 Grande rue Moriville 88330 Vosges Grand Est +33 3 29 69 64 69
English :
L?aprem?Lecture at Café Mori?Vie ? 6 Grande rue in Moriville
Stories waiting to be heard!
2:30 pm to 3:45 pm: play with words in a writing workshop with author Julia Billet
Suitable for teenagers and adults
Registration required (limited capacity)
4pm to 5pm: read aloud children?s books by author Julia Billet
Suitable for children
Presentation of Editions du Pourquoi pas
Book sales and signings
Literary event organized in partnership with Lire et faire lire, Editions du pourquoi pas, the Moriville commune and Café Mori?Vie.
German :
L’aprem?Lecture im Café Mori?Vie ? 6 Grande rue in Moriville
Die Geschichten warten nur darauf, von Ihnen gehört zu werden!
14:30 bis 15:45 Uhr: Spielen Sie um die Wörter herum bei einem Schreibworkshop mit der Autorin Julia Billet
Geeignet für Jugendliche und Erwachsene
Anmeldung erforderlich (begrenzte Teilnehmerzahl)
16.00 bis 17.00 Uhr: Vorlesen von Jugendbüchern der Autorin Julia Billet
Geeignet für Kinder
Vorstellung des Verlags Editions du Pourquoi pas
Buchverkauf und Signierstunden
Literarisches Treffen, das in Partnerschaft mit Lire et faire lire, den Editions du pourquoi pas, der Gemeinde Moriville und dem Café Mori?Vie organisiert wird.
Italiano :
L’incontro al Café Morié Vie, 6 Grande rue a Moriville
Le storie aspettano di essere ascoltate!
dalle 14.30 alle 15.45: un laboratorio di scrittura con l’autrice Julia Billet per giocare con le parole
Adatto a ragazzi e adulti
Iscrizione obbligatoria (capacità limitata)
dalle 16.00 alle 17.00: lettura ad alta voce di libri per bambini con l’autrice Julia Billet
Adatto ai bambini
Presentazione delle Edizioni Pourquoi pas
Vendita e firma dei libri
Evento letterario organizzato in collaborazione con Lire et faire lire, Editions du pourquoi pas, Comune di Moriville e Café Mori?Vie.
Espanol :
Conferencia en el Café Mori Vie, 6 Grande rue de Moriville
¡Las historias esperan ser escuchadas!
de 14.30 a 15.45 h: juegue con las palabras en un taller de escritura con la escritora Julia Billet
Adecuado para adolescentes y adultos
Inscripción obligatoria (aforo limitado)
de 16:00 a 17:00 h: lectura en voz alta de libros infantiles por la autora Julia Billet
Adecuado para niños
Presentación de Editions du Pourquoi pas
Venta de libros y firma de ejemplares
Evento literario organizado en colaboración con Lire et faire lire, Editions du pourquoi pas, el ayuntamiento de Moriville y el Café Mori?Vie.
L’événement L’Aprem’Lecture Moriville a été mis à jour le 2025-11-06 par OT EPINAL ET SA REGION