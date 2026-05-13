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L’après midi au profit des animaux Cellefrouin

L’après midi au profit des animaux Cellefrouin dimanche 7 juin 2026.

Adresse : 26 route de Mansle

Ville : 16260 Cellefrouin

Département : Charente

Début : dimanche 7 juin 2026

Fin : dimanche 7 juin 2026

Heure de début : 15:00:00

Tarif :

Cellefrouin

L’après midi au profit des animaux

26 route de Mansle Cellefrouin Charente

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-07 15:00:00
fin : 2026-06-07 18:00:00

Date(s) :
2026-06-07

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26 route de Mansle Cellefrouin 16260 Charente Nouvelle-Aquitaine +33 6 04 11 26 53 

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English :

L’événement L’après midi au profit des animaux Cellefrouin a été mis à jour le 2026-05-13 par Office de tourisme Destination Nord Charente