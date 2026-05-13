L’après midi au profit des animaux Cellefrouin
L’après midi au profit des animaux Cellefrouin dimanche 7 juin 2026.
Cellefrouin
L’après midi au profit des animaux
26 route de Mansle Cellefrouin Charente
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-07 15:00:00
fin : 2026-06-07 18:00:00
Date(s) :
2026-06-07
.
26 route de Mansle Cellefrouin 16260 Charente Nouvelle-Aquitaine +33 6 04 11 26 53
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
L’événement L’après midi au profit des animaux Cellefrouin a été mis à jour le 2026-05-13 par Office de tourisme Destination Nord Charente