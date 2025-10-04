L’après-midi des conteurs par le COREPOR (Collectif pour le recueil du patrimoine oral rétais) Bibliothèque municipale La Couarde-sur-Mer

L’après-midi des conteurs par le COREPOR (Collectif pour le recueil du patrimoine oral rétais) Samedi 4 octobre, 16h30 Bibliothèque municipale Charente-Maritime

Début : 2025-10-04T16:30 – 2025-10-04T17:30

Fin : 2025-10-04T16:30 – 2025-10-04T17:30

Spectacle de clôture – Festival L’Écume des contes

Organisé par les bibliothèques de l’île de Ré

Venez célébrer la fin du festival L’Écume des contes avec un spectacle festif et rassembleur ! Cette soirée de clôture, pensée comme un moment de partage ouvert à tous, mettra à l’honneur l’art du conte dans toute sa richesse. Petits et grands sont invités à embarquer pour un dernier voyage imaginaire, porté par la voix et l’univers d’un conteur ou d’une conteuse invité(e). Une belle manière de clore cette édition en beauté, dans une ambiance chaleureuse et conviviale.

Bibliothèque municipale 9 grande rue 17670 La Couarde-sur-Mer La Couarde-sur-Mer 17670 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine

