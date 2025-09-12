L’APRÈS-MIDI D’UN FOEHN VERSION 1 CIE NON NOVA PHIA MÉNARD PA de la Guerche Saint-Brevin-les-Pins

PA de la Guerche Avenue Georges Brassens Saint-Brevin-les-Pins Loire-Atlantique

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-08 10:30:00

fin : 2026-04-08

Date(s) :

2026-04-08

Une performance visuelle et poétique inoubliable

Pièce iconique du répertoire de Phia Ménard, L’après-midi d’un foehn Version 1 met en jeu un ballet aérien de créatures de plastique.

Ici, la matière la plus ordinaire devient source d’émerveillements.

Installés dans un dispositif à 360°, petits et grands assistent, grâce à une simple turbine, à un ballet de jolies créatures de sacs plastiques colorés.

Ils virevoltent et prennent vie sur la musique de Claude Debussy, L’après-midi d’un faune. Une invitation, sans paroles, à regarder le monde autrement.



Durée 25 min

Jeune Public (dès 5 ans)

PA de la Guerche Avenue Georges Brassens Saint-Brevin-les-Pins 44250 Loire-Atlantique Pays de la Loire +33 2 40 27 24 32 culture@saint-brevin.fr

