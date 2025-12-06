L’après-midi qui régale ! Saint-Brisson-sur-Loire

L’après-midi qui régale !

L’association des fêtes de Saint-Brisson-sur-Loire organise L’après-midi qui régale !

Lors de cet après-midi où tout le monde est convié, venez en profiter !

Au programme:

– Jeux pour tous entrée libre. Informations au 06 14 49 37 18

– Atelier sablés de Noël 4€/adultes 5€ pour un adulte accompagné d’un enfant de moins de 12 ans.

Inscription obligatoire

Gouter et buvette sur place 4 .

