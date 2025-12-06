L’après-midi qui régale ! Saint-Brisson-sur-Loire

L'après-midi qui régale !

L’après-midi qui régale ! Saint-Brisson-sur-Loire samedi 6 décembre 2025.

L’après-midi qui régale !

14 Rue des Martins Saint-Brisson-sur-Loire Loiret

Tarif : 4 – 4 – EUR
4
Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-12-06 14:30:00
fin : 2025-12-06

Date(s) :
2025-12-06

L’association des fêtes de Saint-Brisson-sur-Loire organise L’après-midi qui régale !
Lors de cet après-midi où tout le monde est convié, venez en profiter !

Au programme:
– Jeux pour tous entrée libre. Informations au 06 14 49 37 18
– Atelier sablés de Noël 4€/adultes 5€ pour un adulte accompagné d’un enfant de moins de 12 ans.
Inscription obligatoire

Gouter et buvette sur place 4  .

14 Rue des Martins Saint-Brisson-sur-Loire 45500 Loiret Centre-Val de Loire +33 6 76 93 37 98 

English :

The association des fêtes de Saint-Brisson-sur-Loire organizes L’après-midi qui régale !

L’événement L’après-midi qui régale ! Saint-Brisson-sur-Loire a été mis à jour le 2025-11-26 par OT GIEN