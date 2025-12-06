L’après-midi qui régale ! Saint-Brisson-sur-Loire
L’association des fêtes de Saint-Brisson-sur-Loire organise L’après-midi qui régale !
Lors de cet après-midi où tout le monde est convié, venez en profiter !
Au programme:
– Jeux pour tous entrée libre. Informations au 06 14 49 37 18
– Atelier sablés de Noël 4€/adultes 5€ pour un adulte accompagné d’un enfant de moins de 12 ans.
Inscription obligatoire
Gouter et buvette sur place 4 .
14 Rue des Martins Saint-Brisson-sur-Loire 45500 Loiret Centre-Val de Loire +33 6 76 93 37 98
English :
The association des fêtes de Saint-Brisson-sur-Loire organizes L’après-midi qui régale !
