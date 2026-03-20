Lapurdi 1609 journée des chants anciens Oxtikenia Saint-Pée-sur-Nivelle

Lapurdi 1609 journée des chants anciens

Oxtikenia 140 Rue Butrun Saint-Pée-sur-Nivelle Pyrénées-Atlantiques

Tarif : 0 – 0 – 0 EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-29

fin : 2026-03-29

Date(s) :

2026-03-29

De 1999 à 2012, neuf journées avec repas chantant ont été organisées pour sauver les chants anciens trois à Oxtikenea, trois à Inharrea et trois à Larralde, dont les deux derniers par le groupe Artxeroak.

Lapurdi 1609, avec E.K.E Euskal Kultur Erakundea, Oxtikenekoak et Artxeroak, présentera une synthèse de ces chants un véritable trésor préservé.

Une première clé USB contiendra 160 chants anciens, une autre la journée filmée à Inharrea, accompagnées de plus de 200 photos en souvenir de nos familles et amis.

Un hommage sera rendu aux 15 personnes disparues, suivi d’une collation chantante avec la participation de M. Brave, J. Pier Lazkano et J.N. Bessonart. Les clés, photos, livres, CD et K7 seront disponibles lors de cette journée. .

Oxtikenia 140 Rue Butrun Saint-Pée-sur-Nivelle 64310 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 7 55 64 35 80

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English : Lapurdi 1609 journée des chants anciens

L’événement Lapurdi 1609 journée des chants anciens Saint-Pée-sur-Nivelle a été mis à jour le 2026-03-18 par Office de Tourisme Pays Basque