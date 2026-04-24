Lapurdiko Cup Tournoi de foot féminin U13-U15 Stade Michel Labèguerie Cambo-les-Bains

Cambo-les-Bains

Lapurdiko Cup Tournoi de foot féminin U13-U15

Stade Michel Labèguerie Rue Usimendia Cambo-les-Bains Pyrénées-Atlantiques

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-06

fin : 2026-06-06

Date(s) :

2026-06-06

Le Lapurdiko Izarra est un groupement féminin né de la volonté commune de développer le football féminin entre nos deux clubs voisins, la Kanboko Izarra de Cambo et Les Labourdins d’Ustaritz. Permettant ainsi de créer un pôle féminin dans lequel les filles peuvent s’épanouir pleinement.

Début des tournois à 9h, remise des récompenses à partir de 17h.

Seront présentes 16 équipe U13 8 équipes U15 (foot à 8).

Les tournois se dérouleront sur 3 terrains dont un synthétique, buvette et restauration sur place, 8 vestiaires seront à disposition.

L’arbitrage se fera par des jeunes bénévoles du club. Les matchs des finales quant à eux se verront arbitrés par des arbitres officiels.

Durant la journée, aura lieu un challenge technique. L’équipe cumulant le plus de points remportera une récompense. .

Stade Michel Labèguerie Rue Usimendia Cambo-les-Bains 64250 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 6 69 74 34 39

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English : Lapurdiko Cup Tournoi de foot féminin U13-U15

L’événement Lapurdiko Cup Tournoi de foot féminin U13-U15 Cambo-les-Bains a été mis à jour le 2026-04-21 par OT Cambo les Bains