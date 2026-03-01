LàQua | Méli’môme Rue de Luzarches Saint-Brice-Courcelles

LàQua | Méli’môme

Rue de Luzarches Maison des Arts Musicaux Saint-Brice-Courcelles Marne

Tarif : 4 – 4 – EUR

Tarif enfant

Tarif enfant

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-31 16:00:00

fin : 2026-04-01

Date(s) :

2026-03-31 2026-04-01

Tout public

Teatro Koreja Italie

à partir de 3 mois

LàQua est une courte chanson qui résonne dans le ventre d’une mère. C’est le son du premier élément qui guide, protège et berce la vie intra-utérine.

Dans un espace entièrement blanc, deux artistes manipulent des objets et des tissus, et plongent les tout-petits dans un monde enchanté de berceuses, de mots suspendus qui rappellent nos premières explorations vocales. Ils captent leur attention avec beaucoup de poésie. Musique polyphonique et babillage les accompagnent dans leurs découvertes sensorielles et leurs premières explorations du monde.

Eolo Award (prix d’excellence dédié au théâtre italien jeune public) du meilleur spectacle 2024. .

Rue de Luzarches Maison des Arts Musicaux Saint-Brice-Courcelles 51370 Marne Grand Est

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English : LàQua | Méli’môme

L’événement LàQua | Méli’môme Saint-Brice-Courcelles a été mis à jour le 2026-03-13 par Reims Tourisme & Congrès