L’aquakid passe en mode nocturne Piscine de Lencloître Lencloître

L’aquakid passe en mode nocturne Piscine de Lencloître Lencloître jeudi 23 octobre 2025.

L’aquakid passe en mode nocturne

Piscine de Lencloître 14 rue Saint Exupéry – Lencloître Vienne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-10-23

fin : 2025-10-23

Date(s) :

2025-10-23

L’Aquakid est une baignade libre dédiée aux enfants jusqu’à 8 ans, située dans l’enceinte de la piscine de Lencloître. C’est un véritable petit paradis aquatique pensé pour l’éveil, le jeu et la sécurité des plus jeunes.

Eau chaude et agréable Température adaptée pour les enfants, idéale pour les premières expériences aquatiques sans frissonner.

Bassin aménagé équipements ludiques et sécurisés (tapis, mini-toboggans, etc.), permettant une découverte de l’eau en toute confiance.

Espace réservé L’accès est strictement réservé aux enfants jusqu’à 8 ans, pour garantir un environnement calme, sécurisé et adapté à leur âge.

Parfait pour les familles qui souhaitent initier leurs enfants à la baignade dans un cadre chaleureux, surveillé et adapté à leurs besoins. .

Piscine de Lencloître 14 rue Saint Exupéry – Lencloître 86140 Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 5 49 20 36 52

English : L’aquakid passe en mode nocturne

German : L’aquakid passe en mode nocturne

Italiano :

Espanol : L’aquakid passe en mode nocturne

L’événement L’aquakid passe en mode nocturne Lencloître a été mis à jour le 2025-10-10 par Agence Départementale du Tourisme de la Vienne