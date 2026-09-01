L’Aqua’nniversaire de Coglé’O Rue de la voie ferrée Maen Roch

vendredi 25 septembre 2026 · Rue de la voie ferrée · Maen Roch

Informations pratiques

Maen Roch

L’Aqua’nniversaire de Coglé’O

Rue de la voie ferrée Coglé’O Centre Aquatique Maen Roch Ille-et-Vilaine

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-25

fin : 2026-09-27

Date(s) :

2026-09-25

Le centre aquatique Coglé’O vous donne rendez-vous pour fête ses 15 ans !

A programme de ce week-end anniversaire :

– Vendredi 25 : Présence d’un DJ de 18h à 22h

– Samedi 26 : Structures gonflables de 14h à 17h30

– Dimanche 27 : Petit-déjeuner offert

Tombola sur les 3 jours avec de nombreux lots à gagner – Tirage au sort le dimanche à 12h. .

Rue de la voie ferrée Coglé’O Centre Aquatique Maen Roch 35460 Ille-et-Vilaine Bretagne +33 2 99 17 21 00

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English :

L’événement L’Aqua’nniversaire de Coglé’O Maen Roch a été mis à jour le 2026-09-09 par Office de Tourisme Couesnon Marches de Bretagne