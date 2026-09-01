L’Aqua’nniversaire de Coglé’O Rue de la voie ferrée Maen Roch
vendredi 25 septembre 2026 · Rue de la voie ferrée · Maen Roch
Informations pratiques
Maen Roch
L’Aqua’nniversaire de Coglé’O
Rue de la voie ferrée Coglé’O Centre Aquatique Maen Roch Ille-et-Vilaine
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-25
fin : 2026-09-27
Date(s) :
2026-09-25
Le centre aquatique Coglé’O vous donne rendez-vous pour fête ses 15 ans !
A programme de ce week-end anniversaire :
– Vendredi 25 : Présence d’un DJ de 18h à 22h
– Samedi 26 : Structures gonflables de 14h à 17h30
– Dimanche 27 : Petit-déjeuner offert
Tombola sur les 3 jours avec de nombreux lots à gagner – Tirage au sort le dimanche à 12h. .
Rue de la voie ferrée Coglé’O Centre Aquatique Maen Roch 35460 Ille-et-Vilaine Bretagne +33 2 99 17 21 00
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English :
L’événement L’Aqua’nniversaire de Coglé’O Maen Roch a été mis à jour le 2026-09-09 par Office de Tourisme Couesnon Marches de Bretagne
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