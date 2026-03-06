L’Aquarium des Curieux de nature Journée des Loisirs Rue du Guic Belle-Isle-en-Terre

L’Aquarium des Curieux de nature Journée des Loisirs

Venez découvrir la faune et la flore des rivières de Bretagne. Une visite ludique et pédagogique pour mieux connaître les poissons qui peuplent nos cours d’eau. Ouvert pendant les vacances scolaires tous les jours de 14h à 18h sauf le samedi. Et hors vacances scolaires de 14h à 18h le mercredi, le dimanche et les jours fériés.

Ce dimanche 12 avril, pour la 7ème édition régionale de la Journée des Loisirs, profitez de l’offre exceptionnelle UNE ENTREE ACHETEE = UNE ENTREE OFFERTE avec le mot de passe JDL2026 (réduction appliquée sur le tarif le plus bas)

Programme des sites participants https://www.cotesdarmor.com/agenda/journee-des-loisirs/ .

