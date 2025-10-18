LAQUELLE EST VOTRE MAISON Le Labo – Cambrai Cambrai

LAQUELLE EST VOTRE MAISON ?

Samedi 18 octobre à 15h

→ RDV au CambraiScope, Le Labo, 2 rue Louis Renard.

Commencez votre découverte au CambraiScope : avec ses plans et ses maquettes, il aide à comprendre l’évolution de l’habitat à Cambrai. Puis suivez-le guide dans le centre-ville à la découvertes des différents types de maisons : laquelle est la vôtre ?

Durée 1h

Réservation indispensable au Labo au 03 74 51 00 00

Le Labo – Cambrai 2 rue Louis Renard 59400 Cambrai Cambrai 59400 Nord Hauts-de-France 0374510000 http://lelabocambrai.fr https://www.facebook.com/lelabocambrai

© Lydie Perraud