L’Aquitaine ensorcelée Une soirée au Château Loubens-propriété de Pierre de Lancre le célèbre chasseur de sorcières Sainte-Croix-du-Mont vendredi 19 juin 2026.

Sainte-Croix-du-Mont

L’Aquitaine ensorcelée Une soirée au Château Loubens-propriété de Pierre de Lancre le célèbre chasseur de sorcières

Loubens Sainte-Croix-du-Mont Gironde

Tarif : 10 – 10 – 10 EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-19 18:00:00

fin : 2026-06-19

Date(s) :

2026-06-19

Le vendredi 19 juin, le château Loubens, à Sainte-Croix-du-Mont, accueillera une soirée exceptionnelle à l’occasion de la parution de l’ouvrage L’Aquitaine ensorcelée. Sorcières et sorciers du XIVe au XIXe siècle, de François Bordes, publié dans la collection Figures des Éditions Memoring en partenariat avec la Société de Borda.

Programme

18 h 19 h Visite guidée du château Loubens

L’historien et guide-conférencier David Souny fera découvrir aux visiteurs cette remarquable maison forte médiévale, son impressionnante falaise d’huîtres fossilisées, ainsi que les chapelles et caves creusées dans la roche par ses propriétaires successifs.

19 h 30 20 h 30 Conférence

François Bordes présentera son ouvrage L’Aquitaine ensorcelée et reviendra sur les grandes affaires de sorcellerie.

À partir de 20 h 30 Dégustation des vins liquoreux de la propriété et séance de dédicaces avec l’auteur .

Loubens Sainte-Croix-du-Mont 33410 Gironde Nouvelle-Aquitaine +33 6 18 12 82 17 dsouny@histoiresdepierres.fr

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L’événement L’Aquitaine ensorcelée Une soirée au Château Loubens-propriété de Pierre de Lancre le célèbre chasseur de sorcières Sainte-Croix-du-Mont a été mis à jour le 2026-06-03 par La Gironde du Sud