FELIX DHJAN – GARE DU MIDI Biarritz
FELIX DHJAN – GARE DU MIDI Biarritz samedi 6 décembre 2025.
Début : 2025-12-06 à 20:30.
Dans ce spectacle, Félix Dhjan se joue du monde moderne avec un style très singulier.Pensionnaire du Jamel Comedy Club sur Canal , chroniqueur sur Rire et Chansons avec son personnage Monsieur Connard , Félix débarque sur scène avec un spectacle authentique, cru et hilarant.On pourrait vous décrire ce spectacle avec des mots ringards comme décapant ou abracadabrantesque mais ça nous ennuie d’avance alors viens. Ou jette ce flyer sur une vieille dame. Bisous
GARE DU MIDI 23, AVENUE FOCH 64200 Biarritz 64