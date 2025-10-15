Lara Fabian Zénith Nantes Métropole Saint-Herblain

Lara Fabian Zénith Nantes Métropole Saint-Herblain mercredi 15 octobre 2025.

Date et horaire de début et de fin : 2025-10-15 20:00 –

Gratuit : non 39 € à 110 € 39 € à 110 € Réservation : zenith-nantesmetropole.com, ospectacles.fr Tout public

Avec plus de 20 millions d’albums vendus dans le monde, Lara Fabian, emblème de la chanson, revient en tournée pour une série de concerts inédits ! Après avoir conclu sa tournée « Best of » en 2022, où elle a partagé 30 ans de tubes inoubliables avec son public, Lara Fabian fait son grand retour avec le titre « Ta peine », un hymne d’espoir et de résilience co-écrit avec Slimane. Depuis ses débuts en 1991 avec son premier album français qui s’est vendu à plus d’un million d’exemplaires, jusqu’à ses succès internationaux comme « Je t’aime » et « La Différence », Lara Fabian a su conquérir le cœur de millions de fans à travers le monde. Sa carrière musicale est marquée par des albums emblématiques tels que « Pure », « Nue » et ‘Ma Vie Dans la Tienne’, ainsi que par son engagement en tant que coach dans des émissions telles que « La Voix » et la « Star Academy ».

Zénith Nantes Métropole Centre Saint-Herblain 44800

