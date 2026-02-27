Lara Fabian Zénith Nantes Métropole Saint-Herblain

Date et horaire de début et de fin : 2026-10-21 20:00 –

Gratuit : non 39 € à 110 € 39 € à 110 € Billetterie : zenith-nantesmetropole.com/shows/LARA%20FABIAN-22121 Tout public

Concert Avec plus de 20 millions d’albums vendus dans le monde, Lara Fabian, emblème de la chanson, revient en tournée pour une série de concerts inédits. Après avoir conclu sa tournée « BEST OF » en 2022, où elle a partagé 30 ans de tubes inoubliables avec son public, Lara Fabian fait son grand retour avec le titre « Ta peine », un hymne d’espoir et de résilience co-écrit avec Slimane.

Zénith Nantes Métropole Centre Saint-Herblain 44800

https://www.zenith-nantesmetropole.com https://www.zenith-nantesmetropole.com/shows/LARA%20FABIAN-22121



