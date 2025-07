L’araignée qui grimpe Bibliothèque Longs-Champs Rennes

L’araignée qui grimpe Bibliothèque Longs-Champs Rennes mercredi 15 octobre 2025.

L’araignée qui grimpe Bibliothèque Longs-Champs Rennes Mercredi 15 octobre, 15h00 Ille-et-Vilaine

dans la limite des places disponibles

Viens fabriquer une araignée en fil chenille. Elle deviendra ton compagnon idéal pour les soirées Halloween !

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :

Début : 2025-10-15T15:00:00.000+02:00

Fin : 2025-10-15T17:00:00.000+02:00

1

http://bibliotheques.rennes.fr 02 23 62 26 36

Bibliothèque Longs-Champs 60, rue du Doyen Albert Bouzat 35000 Rennes Jeanne d’Arc – Longs Champs – Beaulieu Rennes 35700 Ille-et-Vilaine

bibliotheque.longs-champs@ville-rennes.fr 02 23 62 26 36