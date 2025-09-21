L’arboretum vous ouvre ses portes ! Arboretum d’Amance Champenoux

Renseignements au CPIE : 03 83 31 63 76

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-09-21T14:00:00 – 2025-09-21T18:00:00

À l’occasion du bicentenaire de l’École forestière de Nancy, venez en famille parcourir les allées de l’arboretum, riche collection créée en 1900 par l’École forestière, regroupant près de 300 essences d’arbres des forêts tempérées du monde.

Au programme : parcours libre et mini-sorties animées par des passionnés, animateurs du CPIE et chercheurs de l’INRAE.

Le programme complet des 200 ans de l’école forestière est disponible ici

Arboretum d’Amance Rue d’Amance, 54280 Champenoux Champenoux 54280 Meurthe-et-Moselle Grand Est [{« link »: « https://200ans.agroparistech.fr »}] L’arboretum d’Amance, collection unique et centenaire dans le nord-est de la France, regroupe près de 400 espèces d’arbres provenant des régions tempérées du globe, sur un site de 9 hectares.

Il a été créé en 1900 par le directeur général des Eaux et Forêts, Lucien Daubrée. Des arbres en provenance de l’arboretum des Barres (à Nogent-sur-Vernisson, dans le Loiret) et des spécimens exposés à l’Exposition universelle de 1900 à Paris ont constitué les premières plantations. 230 espèces furent plantées en dix ans.

L’arboretum a subi les guerres du XXe siècle, ainsi que la tempête de 1999 ; il a été reconstitué à chaque fois. Partiellement situé sur la commune de Champenoux, il appartient à l’INRA de Nancy. Accès par le village de Champenoux : suivre les indications pour l’INRA.

© cpie54