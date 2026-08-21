L’arbre à guitares, Médiathèque municipale, Rombas

Informations pratiques

L’arbre à guitares Samedi 3 octobre, 10h30 Médiathèque municipale Moselle

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-10-03T10:30:00+02:00 – 2026-10-03T11:00:00+02:00

Fin : 2026-10-03T10:30:00+02:00 – 2026-10-03T11:00:00+02:00

L’arbre à guitare est une cueillette musicale qui va faire découvrir aux plus petits, et petit à petit, une lyre guitare, un ukulélé, une basse acoustique, une guitare 12 cordes, une mandoline, un banjo et une guitare classique.

Tous ces fruits musicaux sont cueillis pour concocter chansons et comptines originales interprétées par l’auteur-compositeur, Fabien Bertrand, et sa complice, Manon Kownacki.

Médiathèque municipale 2 A Grand ‘Rue 57120 Rombas Rombas 57120 Moselle Grand Est 0387670923 https://mediatheque-rombas.fr/ [{« type »: « phone », « value »: « 03 87 67 09 23 »}, {« type »: « email », « value »: « accueil-mediatheque@rombas.com »}]

Biblis en folie 2026

©N.Godino