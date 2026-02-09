L’ARBRE À HAÏKU Moréac
L’ARBRE À HAÏKU Moréac vendredi 20 mars 2026.
L’ARBRE À HAÏKU
Médiathèque, 10 rue St Cyr Moréac Morbihan
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-03-20
fin : 2026-04-25
Date(s) :
2026-03-20
Connaissez-vous les haïkus ? Ces petits poèmes japonais mettent à l’honneur
la nature en figeant en 3 vers un instant ou une émotion ressentie en regardant
autour de soi. Venez découvrir notre arbre à haïkus avec dessus les créations des
élèves de plusieurs classes de la commune. Et si vous vous sentez l’âme d’un
poète, écrivez et accrochez à votre tour un haïku dans l’arbre. Heures d’ouverture de la médiathèque. .
Médiathèque, 10 rue St Cyr Moréac 56500 Morbihan Bretagne +33 2 97 46 73 59
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
L’événement L’ARBRE À HAÏKU Moréac a été mis à jour le 2026-02-05 par OT CENTRE MORBIHAN COMMUNAUTE