L’ARBRE À HAÏKU Moréac

L’ARBRE À HAÏKU

Médiathèque, 10 rue St Cyr Moréac Morbihan

Connaissez-vous les haïkus ? Ces petits poèmes japonais mettent à l’honneur

la nature en figeant en 3 vers un instant ou une émotion ressentie en regardant

autour de soi. Venez découvrir notre arbre à haïkus avec dessus les créations des

élèves de plusieurs classes de la commune. Et si vous vous sentez l’âme d’un

poète, écrivez et accrochez à votre tour un haïku dans l’arbre. Heures d’ouverture de la médiathèque. .

Médiathèque, 10 rue St Cyr Moréac 56500 Morbihan Bretagne +33 2 97 46 73 59

