L’arbre à palabres – Burkina Faso –

Hassane Kassi Kouyaté – Conte musical Théâtre Mandapa Paris Vendredi 23 janvier, 20h30 Payant

plein tarif 20 EUR

tarif réduit 15 EUR

tarif enfant 10 EUR

Un voyage dans l’univers onirique et haut en couleurs de contes d’Afrique et d’ailleurs…

Une ambiance conviviale, celle des moments de fêtes et de partages sous l’arbre à palabre.

Hassane Kassi Kouyaté raconte des récits initiatiques pleins d’humour et de sagesse en interaction avec le public et une connivence qui conduit ce dernier à faire partie du spectacle.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :

Début : 2026-01-23T20:30:00.000+01:00

Fin : 2026-01-23T22:00:00.000+01:00

https://www.centre-mandapa.fr/ https://www.centre-mandapa.fr/event-details/larbre-a-palabres-burkina-faso 0145899900 lemandapa@gmail.com

Théâtre Mandapa 6 rue Wurtz Quartier de la Maison-Blanche Paris 75013

lemandapa@gmail.com 01 45 89 99 00



