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AGENDA · Paimpol

L’arbre à Palabres Paimpol

mercredi 30 septembre 2026 · Paimpol

Informations pratiques

Début
mercredi 30 septembre 2026
Fin
jeudi 31 décembre 2026
Adresse
2 Rue Henry Dunant
Ville
22500 Paimpol
Département
Côtes-d'Armor
Tarif

Paimpol

L’arbre à Palabres

2 Rue Henry Dunant Paimpol Côtes-d’Armor

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-30
fin : 2026-12-31

Date(s) :
2026-09-30

Après avoir sillonné Paimpol, l’arbre à palabres pose ses racines à la médiathèque.
Fabriqué à partir d’objets et de matériaux de récupération, cet arbre pas comme les autres transforme les voix enregistrées en sons naturels aux consonances africaines.
À VOTRE TOUR DE LUI DONNER LA PAROLE VENEZ L’ALIMENTER DE VOS PALABRES !   .

2 Rue Henry Dunant Paimpol 22500 Côtes-d’Armor Bretagne +33 2 96 22 01 09 

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English :

L’événement L’arbre à Palabres Paimpol a été mis à jour le 2026-08-21 par Office de tourisme de Guingamp Baie de Paimpol

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