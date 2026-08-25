L’arbre à Palabres Paimpol
mercredi 30 septembre 2026 · Paimpol
Informations pratiques
Paimpol
L’arbre à Palabres
2 Rue Henry Dunant Paimpol Côtes-d’Armor
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-30
fin : 2026-12-31
Date(s) :
2026-09-30
Après avoir sillonné Paimpol, l’arbre à palabres pose ses racines à la médiathèque.
Fabriqué à partir d’objets et de matériaux de récupération, cet arbre pas comme les autres transforme les voix enregistrées en sons naturels aux consonances africaines.
À VOTRE TOUR DE LUI DONNER LA PAROLE VENEZ L’ALIMENTER DE VOS PALABRES ! .
2 Rue Henry Dunant Paimpol 22500 Côtes-d’Armor Bretagne +33 2 96 22 01 09
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English :
L’événement L’arbre à Palabres Paimpol a été mis à jour le 2026-08-21 par Office de tourisme de Guingamp Baie de Paimpol
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