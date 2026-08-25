Informations pratiques

Paimpol

L’arbre à Palabres

2 Rue Henry Dunant Paimpol Côtes-d’Armor

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-30

fin : 2026-12-31

Date(s) :

2026-09-30

Après avoir sillonné Paimpol, l’arbre à palabres pose ses racines à la médiathèque.

Fabriqué à partir d’objets et de matériaux de récupération, cet arbre pas comme les autres transforme les voix enregistrées en sons naturels aux consonances africaines.

À VOTRE TOUR DE LUI DONNER LA PAROLE VENEZ L’ALIMENTER DE VOS PALABRES ! .

2 Rue Henry Dunant Paimpol 22500 Côtes-d’Armor Bretagne +33 2 96 22 01 09

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English :

L’événement L’arbre à Palabres Paimpol a été mis à jour le 2026-08-21 par Office de tourisme de Guingamp Baie de Paimpol