L’Arbre à vœux (Spectacle d’improvisation) Colmar

L’Arbre à vœux (Spectacle d’improvisation)

Début : Vendredi 2026-01-09 20:00:00

Venez déposer vos souhaits les plus fous, écrivez-les, accrochez-les à notre arbre à vœux et laissez la magie faire le reste. Entre voyage, imagination et éclats de rire, on vous promet une soirée où tout devient possible

Avez-vous déjà rêvé que tous vos vœux prennent vie ?

Avec les Improcibles… c’est possible !

English :

Drop in your wildest wishes, write them down, hang them on our wish tree and let the magic do the rest. Between travel, imagination and laughter, we promise you an evening where anything is possible

