L’arbre dans l’art, un souci écologique ? – Louise ROBIN Amphi 400 V.Ferré – Faculté de Pharmacie Nantes

Date et horaire de début et de fin : 2025-11-24 14:30 – 16:00

Gratuit : non Gratuit pour les étudiants, adhérents à l’UP (sur présentation de la carte 2025-2026), Carte Blanche, personnels de Nantes Université et scolaires. 8€ tout public Pas de réservation. Billetterie sur place Tout public

De tout temps, l’arbre semble avoir été un motif privilégié dans l’histoire de la peinture, mais son statut artistique n’a cessé d’évoluer. Tantôt symbole ou sujet d’étude naturaliste, tantôt prétexte aux jeux de la lumière impressionniste ou aux décompositions cubistes, il attire aujourd’hui à nouveau le regard des artistes, peut-être en écho à la conscience écologique qui marque notre époque. Louise Robin est historienne de l’art et plasticienne, formée aux Beaux-Arts de Nantes, à l’École du Louvre et à l’EHESS. Spécialiste de l’art contemporain, elle s’attache à rendre l’histoire de l’art accessible à tous à travers une approche sensible et ouverte. Présidente fondatrice de l’association culturelle nantaise Artaban, elle œuvre depuis 1994 à la médiation artistique et patrimoniale en animant conférences, visites et cours pour divers publics. Parallèlement, elle enseigne à l’Université de Rennes II dans le Master « Histoire et Médiation du Patrimoine en Europe » et mène des recherches sur le patrimoine balnéaire, notamment celui des Sables-d’Olonne, auquel elle a consacré plusieurs ouvrages de référence. Son double regard d’artiste et d’historienne confère à son travail une richesse singulière, alliant exigence scientifique et passion pour la transmission culturelle.

Amphi 400 V.Ferré – Faculté de Pharmacie Nantes 44000

https://www.univ-nantes.fr/