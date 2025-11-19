L’ARBRE DE LA LAÏCITÉ (Centre Culturel) Brive-la-Gaillarde

L’ARBRE DE LA LAÏCITÉ (Centre Culturel)

31 avenue Jean Jaurès Brive-la-Gaillarde Corrèze

L’Atelier est mis en place avec le soutien de la CAF Corrèze. D’autres réalisations et évènements auront lieu dans les différentes structures EVS et centres sociaux du département. Pour un programme d’actions communes autour de l’anniversaire des 120 ans de la laïcité. .

31 avenue Jean Jaurès Brive-la-Gaillarde 19100 Corrèze Nouvelle-Aquitaine +33 5 55 74 20 51 contact@centreculturelbrive.org

