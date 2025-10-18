L’Arbre des Mots qu’on Aime – Projet de création collective Koklico & Mimoza Toulon

L’Arbre des Mots qu’on Aime – Projet de création collective Koklico & Mimoza Toulon samedi 18 octobre 2025.

L’Arbre des Mots qu’on Aime – Projet de création collective Samedi 18 octobre, 11h30 Koklico & Mimoza Var

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-10-18T11:30:00+01:00 – 2025-10-18T17:30:00+01:00

Fin : 2025-10-18T11:30:00+01:00 – 2025-10-18T17:30:00+01:00

Et si nous choisissions un seul mot ?

Un mot qui nous définit, qui porte nos valeurs, nos convictions, nos espoirs. Un mot indispensable, que nous chérissons et pour lequel nous nous engageons.

Inspiré par les valeurs de la République, ce projet invite à renouveler l’idée de citoyenneté à travers le dialogue et l’art. Ouvert à tous, il aboutira à une œuvre collective – un arbre symbolique – à voir, à lire, et qui reflète ce qui nous unit.

Porté par : La Cité Éducative de Toulon, le réseau des médiathèques de Toulon et l’association Luciole Lumini.

Participation estimée : Plus de 600 enfants et 150 adultes.

Exposition : Médiathèque du Pont du Las, décembre-janvier.

Les Journées Nationales de l’Architecture (JNA) seront l’occasion de révéler ensemble les mots et les formes de notre engagement commun.

Koklico & Mimoza 9 Rue César Vezzani, 83000 Toulon Toulon 83000 Basse Ville Var Provence-Alpes-Côte d’Azur

Et si nous choisissions un seul mot ?

©AngélalBlanc