L’arbre du Citoyen Parc Aimé-Césaire Corbeil-Essonnes

L’arbre du Citoyen Parc Aimé-Césaire Corbeil-Essonnes samedi 20 septembre 2025.

L’arbre du Citoyen 20 et 21 septembre Parc Aimé-Césaire Essonne

Entrée libre

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-09-20T14:00:00 – 2025-09-20T18:00:00

Fin : 2025-09-21T14:00:00 – 2025-09-21T18:00:00

L’association Déclic Citoyen propose un grand moment de partages entre citoyens, porté par une exposition photographique jetant un regard sensible sur l’histoire et la vie du quartier des Tarterêts, un atelier « Mémoire partagée » et un quizz citoyen et européen avec de nombreux lots à gagner.

Parc Aimé-Césaire Avenue Léon-Blum 91100 Corbeil-Essonnes Corbeil-Essonnes 91100 Essonne Île-de-France Parc réalisé en 2010 lors du programme de rénovation urbaine du quartier des Tarterêts.

L’association **Déclic Citoyen** propose un grand moment de partages entre citoyens, porté par une exposition photographique jetant un regard sensible sur l’histoire et la vie du quartier des un « »…

©déclic-citoyen