L’arbre en fête 3ème édition Le Battement d’Ailes Cornil

L’arbre en fête 3ème édition

Le Battement d'Ailes 460 Village de Lauconie Cornil

Début : 2025-12-06

fin : 2025-12-07

Venez découvrir la 3éme édition de L’Arbre en Fête , les samedi 6 décembre et dimanche 7 décembre 2025, au Battement d’ailes à Cornil, en Corrèze (19). Vous trouverez sur les deux jours une foire aux arbres mettant à l’honneur des pépiniéristes aux pratiques agricoles respectueuses du sol et du vivant, un stand de pomologie et d’expositions de variétés de pommes anciennes ainsi qu’un marché aux fruits avec des producteur•ices corrézien•nes !

Des ateliers, animations, balades, démonstrations et conférences s’alterneront pour rythmer la cadence de ce week-end de folies et de discussions arboricoles ! Des thématiques variées abordées, allant des pratiques agroécologiques au naturalisme. .

Le Battement d’Ailes 460 Village de Lauconie Cornil 19150 Corrèze Nouvelle-Aquitaine info@battementsdailes.org

