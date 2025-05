L’ARBRE ET LA HAIE CHAMPÊTRE DANS L’EXPLOITATION AGRICOLE – Place du Général de Gaulle Martres-Tolosane, 5 juin 2025 09:00, Martres-Tolosane.

À l’occasion des 30 ans d’Arbres et Paysages d’Autan, nous avons le plaisir de vous inviter à notre journée technique

« L’Arbre et la haie dans l’exploitation agricole »

Place du Général de Gaulle ESPACE CULTUREL ANGONIA

Martres-Tolosane 31220 Haute-Garonne Occitanie +33 5 34 66 42 13 apa31@free.fr

English :

To mark the 30th anniversary of Arbres et Paysages d?Autan, we are pleased to invite you to our technical day:

« Trees and hedges on the farm »

German :

Anlässlich des 30-jährigen Bestehens von Arbres et Paysages d’Autan laden wir Sie herzlich zu unserem Fachtag ein:

« Der Baum und die Hecke im landwirtschaftlichen Betrieb »

Italiano :

In occasione del 30° anniversario di Arbres et Paysages d’Autan, siamo lieti di invitarvi alla nostra giornata tecnica:

« Alberi e siepi nelle aziende agricole »

Espanol :

Con motivo del 30 aniversario de Arbres et Paysages d’Autan, tenemos el placer de invitarle a nuestra jornada técnica:

« Árboles y setos en las explotaciones agrícolas »

