L’Arbre et Nous, ateliers créatifs Fabrique de Rêves (Ancienne Caserne des Pompiers) Villiers-sur-Loir

L’Arbre et Nous, ateliers créatifs Fabrique de Rêves (Ancienne Caserne des Pompiers) Villiers-sur-Loir lundi 21 juillet 2025.

L’Arbre et Nous, ateliers créatifs 21 – 26 juillet Fabrique de Rêves (Ancienne Caserne des Pompiers) Loir-et-Cher

adhésion de 15E

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-07-21T10:00:00 – 2025-07-21T12:00:00

Fin : 2025-07-26T12:00:00 – 2025-07-26T17:00:00

Les Fées de l'(h)être en compagnie de Cie Kaminu et Cie Des Cousus

proposent

Une semaine de création en compagnie de 5 artistes du spectacle vivant !

Inspirée de notre expérience du Défilé de Printemps de 2021 et 2022, Les Fées proposent cette année de refaire une aventure participative avec plus d’ateliers créatifs ! Grâce à notre atelier installé dans l’ancienne caserne des pompiers de Villiers-sur-Loir, que nous renommons temporairement La Fabrique de Rêves.

Notre thème 2025 : Nous nous inspirerons des arbres, peuple silencieux à préserver…

“L’arbre et nous, c’est une expérience collective artistique, une balade entre l’expression corporelle, le rythme des percussions, la magie de fabriquer son propre costume, son propre instrument et en jouer, une façon d’être ensemble, entre inspirations et partages de savoir-faire.”

Une semaine de créativité avec les stagiaires qui offriront, en compagnie des artistes, un spectacle déambulatoire tout public au plan d’eau de Villiers-Sur-Loir.

Venez le découvrir le samedi 26 juillet à 16h du côté de la baignade.

du Stage participatif du 21 au 26 juillet à Villiers Sur loir (41)

De 10h à 12h du lundi au vendredi, tout public, à partir de 8 ans

DANSE collective, mouvement dansés en groupe, pas besoin de technique

pour bouger intuitivement guidé.es par Erika

MUSIQUE construction d’une percussion en bois CaJitas avec Clément et

apprendre à en jouer : rythme en groupe et en mouvement

Pique nique partagé, baignade possible à proximité durant les heures chaudes

De 16h à 20h du lundi au vendredi, tout public, enfants accompagnés

CRÉATIONS MANUELLES, adultes, enfants accompagnés avec Muéké et Séverine de la Cie Des Cousus

Atelier de construction d’accessoires (masques costumes)

Fabrique de décors légers à partir de recyclage (cartons etc)

Présence indispensable des stagiaires le samedi 26 dès 11h pour répéter puis montrer vers 16h notre travail au public, au cours d’une balade artistique qui commence à la baignade du plan d’eau de Villiers-Sur-Loir.

L’après-midi fini par un goûter festif et convivial avec le public

LIEU : Ancienne caserne des pompiers 2 rue du lavoir 41100 Villiers Sur Loir

Réservez ! Places limitées aux ateliers enfants adultes, adhésion demandée à partir de 15E

info@lesfeesdelhetre.fr

Fabrique de Rêves (Ancienne Caserne des Pompiers) 2 rue du Lavoir 41100 Villiers-sur-Loir Villiers-sur-Loir 41100 Loir-et-Cher Centre-Val de Loire [{« type »: « phone », « value »: « 0614676209 »}] [{« link »: « mailto:info@lesfeesdelhetre.fr »}] Occupation temporaire de l’ancien lavoir Parking

Été culturel

© Franck Chevallereau