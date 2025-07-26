L’Arbre et Nous, spectacle déambulatoire Plan d’eau de Villiers Sur Loir Villiers-sur-Loir

L’Arbre et Nous, spectacle déambulatoire Plan d’eau de Villiers Sur Loir Villiers-sur-Loir samedi 26 juillet 2025.

L’Arbre et Nous, spectacle déambulatoire Samedi 26 juillet, 16h00 Plan d’eau de Villiers Sur Loir Loir-et-Cher

spectacle gratuit

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-07-26T16:00:00 – 2025-07-26T16:30:00

Fin : 2025-07-26T16:00:00 – 2025-07-26T16:30:00

Les Fées de l'(h)être en compagnie de Cie Kaminu et Cie Des Cousus

proposent

Une semaine de création en compagnie de 5 artistes du spectacle vivant !

Inspirée de notre expérience du Défilé de Printemps de 2021 et 2022, Les Fées proposent cette année de refaire une aventure participative avec plus d’ateliers créatifs ! Grâce à notre atelier installé dans l’ancienne caserne des pompiers de Villiers-sur-Loir, que nous renommons temporairement La Fabrique de Rêves.

Notre thème 2025 : Nous nous inspirerons des arbres, peuple silencieux à préserver…

“L’arbre et nous, c’est une expérience collective artistique, une balade entre l’expression corporelle, le rythme des percussions, la magie de fabriquer son propre costume, son propre instrument et en jouer, une façon d’être ensemble, entre inspirations et partages de savoir-faire.”

Une semaine de créativité avec les stagiaires qui offriront, en compagnie des artistes, un spectacle déambulatoire tout public au plan d’eau de Villiers-Sur-Loir.

Venez le découvrir le samedi 26 juillet à 16h du côté de la baignade.

Plage du plan d’eau de Villiers Sur Loir 41 100

info@lesfeesdelhetre.fr

Plan d’eau de Villiers Sur Loir 30 rue du lavoir 41100 Villiers Sur Loir Villiers-sur-Loir 41100 Loir-et-Cher Centre-Val de Loire 0614676209 [{« link »: « mailto:info@lesfeesdelhetre.fr »}] Baignade gratuite et surveillée Parking

Été culturel

© Franck Chevallereau